Genova – Nove cuccioli di lupo stanno crescendo nei boschi dell’entroterra genovese. A scoprirlo il naturalista Ugo De Cresi che ha registrato un breve filmato con una delle tante fototrappole che posiziona nei boschi per studiare la fauna locale.

I cuccioli, accompagnati dalla mamma, fanno probabilmente parte di un branco numeroso visto che serve molto cibo per sfamare tutto il gruppetto e la madre da sola non sarebbe in grado.

Una conferma indiretta del ritorno sempre più numeroso e forte dei lupi nei boschi e sui monti della Liguria. Un segnale positivo che non deve destare alcuna preoccupazione visto che i lupi fuggono alla vista dell’uomo e chi li segue per fotografarli deve appunto ricorrere ai “trucchi tecnologici” perché diversamente sarebbe quasi impossibile.

I Lupi hanno un fiuto straordinario e appena sentono l’odore dell’uomo fuggono spaventati.

Del resto le notizie dell’ultima aggressione di un lupo ai danni di un essere umano risale a fine Ottocento e in Nord America.