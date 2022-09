Genova – Nel corso della scorsa notte un uomo di 55 anni con precedenti penali è stato arrestato per aver forzato la saracinesca di un bar in via Assarotti e cercato di impossessarsi del denaro contenente nel registratore di cassa. Il tentativo di furto è stato notato da un passante, che ha avvertito le forze dell’ordine.

Sul luogo è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei carabinieri, che ha bloccato il cinquantacinquenne e l’ha tratto in arresto.