Genova – E’ stata riaperta intorno alle 4 della scorsa notte via Siffredi, a Sestri Ponente chiusa per consentire le operazioni di varo dell’impalcato di via Pionieri e Aviatori d’Italia in zona Aeroporto.

La strada tornerà a chiudere questa sera alle 22 e sino alle alle 5 del 28 settembre.