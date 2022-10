Genova – Una scritta antisemita è apparsa nella giornata di ieri su una saracinesca di una pasticceria di via Bertuccioni, nel quartiere genovese di Marassi.

La scritta “Negozio ebreo”, apparsa proprio in corrispondenza con la festa religiosa ebraica dello Yom Kippur che si sta celebrando in queste ore, è stata immediatamente cancellata. Sul fatto indaga ora la Digos che, per individuare i responsabili, guarderà i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.