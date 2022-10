Genova – Fermato per un controllo in via Prè ha prima finto di tirare fuori il portafogli e poi ha sferrato un pugno ad un agente per cercare di fuggire ma è stato catturato ed arrestato.

La Polizia ha arrestato un 37enne in via Prè, nel centro storico genovese, per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, denunciandolo inoltre per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Sabato pomeriggio un equipaggio del Commissariato Prè, compiendo un servizio di controllo del territorio in uno dei quartieri maggiormente afflitti dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha sottoposto a identificazione un uomo che stazionava con fare sospetto davanti ad un portone.

Il 37enne in un primo momento ha estratto il portafoglio fingendo di cercare i documenti, quando improvvisamente ha sferrato un pugno al volto di uno dei poliziotti, che fortunatamente è riuscito a schivarlo. È iniziata così una violenta colluttazione durante la quale il pusher ha espulso dalla bocca alcuni involucri contenenti piccole quantità di cocaina. Dopo una breve fuga i poliziotti, grazie anche all’ausilio di due marittimi della compagnia MSC, hanno fermato l’uomo e recuperato le 6 dosi di stupefacente sputate a terra.

A seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti nella tasca della sua giacca altri 15 involucri di cocaina e 10 dosi eroina, pronti per la vendita.

Il 37enne, privo di documenti, è stato fotosegnalato e portato in direttissima , mentre gli agenti feriti sono stati dimessi con 4 giorni di prognosi.