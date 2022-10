Sarzana (La Spezia) – Durante la scorsa notte, i carabinieri della compagnia di Sarzana hanno colto in flagrante un uomo che stava cercando di forzare la saracinesca di un negozio in via Crociata. Nel tentativo di fuggire al fermo, il ladro ha lanciato una roncola addosso ad uno degli uomini in divisa, fortunatamente mancandolo.

Una volta tratto in arresto, si è scoperto che si trattava dello stesso ventiquattrenne che alcuni giorni fa era stato fermato per una serie di furti nella cittadina della provincia spezzina. L’uomo questa mattina si è presentato presso il Tribunale, che ne ha convalidato l’arresto e ne ha disposto il trasporto in carcere.