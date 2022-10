Sarzana (La Spezia) – Un uomo e una donna sono stati fermati dai carabinieri per una serie di furti a diverse attività commerciali della cittadina dello spezzino. I due sono stati individuati grazie ad un’attenta revisione delle telecamera di sorveglianza e definitivamente identificati anche grazie al ritrovamento – durante la perquisizione domiciliare – di un computer, sottratto al titolare di una pizzeria.

Non essendo possibile confermare l’arresto a norma di legge, i due sono stati denunciati in stato di libertà. Una volta usciti, a pochi centinaia di metri di distanza dalla caserma, hanno provato a rompere il vetro di una macchina per sottrarre un decespugliatore all’interno della vettura. I carabinieri, che li avevano appositamente pedinati, li hanno nuovamente fermati e arrestati per tentativo di furto.