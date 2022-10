Genova – Due aggressioni diverse a poche ore di distanza l’una dall’altra si sono verificate nella notte tra sabato e domenica. La prima, intorno alle 2:10 in piazza Caricamento, ha visto come vittima un uomo, il quale ha subito un trauma cranico ed è stato soccorso dalla Croce Verde che lo ha trasportato all’ospedale Galliera.

La seconda, invece, si è verificata intorno alle 4 del mattino in via Righetti nel quartiere di Albaro, dove una persona – per cause ancora da chiarire – è stata soccorsa dall’ambulanza e trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino. Su entrambe le aggressioni stanno indagando le forze dell’ordine.