San Lorenzo al Mare (Imperia) – Forse l’asfalto viscido per la pioggia o un improvviso malore o la forte velocità all’origine dell’incidente mortale avvenuto nella notte sulla statale Aurelia a San Lorenzo al Mare nell’imperiese.

Per cause ancora da accertare l’auto sulla quale viaggiavano due giovani ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un pilone della vecchia ferrovia dopo essersi capotatta. Nell’impatto, violentissimo, i due sono deceduti.

Il frastuono ha risvegliato, intorno all’1 e trenta, i residenti della zona che hanno intuito quanto avvenuto ed hanno chiamato il 112.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e le auto delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ma per i due giovani non c’era più nulla da fare.

In corso le indagini per ricostruire le circostanze dell’incidente ma al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti.