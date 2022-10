Genova – Un autobus che si guasta ed una via chiusa al traffico. Succede a Sampierdarena dove un mezzo di AMT si è fermato per un guasto meccanico in via Buranello e la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Pesanti i disagi per la circolazione nella zona ma anche per i tanti Cittadini che si spostano utilizzando i mezzi pubblici e che certamente subiranno ritardi e disagi.

Cresce il numero dei guasti ai mezzi pubblici e l’utenza chiede che vengano fatti investimenti per il rinnovo del parco mezzi per poter disporre davvero di una concreta alternativa all’uso dei mezzi privati.

notizia in aggiornamento

(foto di Archivio)