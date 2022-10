Genova – E’ iniziato pochi minuti fa nella chiesa di San Siro nel quartiere genovese di Nervi l’ultimo saluto a Franco Gatti, artista dei “Ricchi e Poveri”, scomparso due giorni fa all’età di ottant’anni.

Presente molta gente, tra persone dello spettacolo e semplici cittadini. Inoltre, in memoria di uno dei componenti di uno dei gruppi che ha fatto la storia della musica italiana, in via Garibaldi sono iniziati 70 minuti ininterrotti di musica dei “Ricchi e Poveri”.