Genova – Un presidio di protesta per chiedere che la sede dell’Agenzia delle Entrate di Pontedecimo non chiuda, costringendo a lungi spostamenti verso il centro per gli abitanti della zona.

Venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 9,30 sotto la sede della Agenzia delle Entrate di Via Fiume a Genova, si terrà il presidio di protesta organizzato da Cgil Genova, Spi Cgil e Fp Cgil contro la chiusura della sede di Pontedecimo.

“E’ ora di dire basta ai disagi subiti dal cittadini della Valpolcevera – spiegano gli organizzatori – e basta alla chiusura di uffici pubblici e all’impoverimento dei servizi sul territorio”.

La Cgil è contraria a “piani di razionalizzazione” a spese degli anziani e dei più deboli, molti dei quali impossibilitati ad utilizzare difficili strumenti telematici per interloquire con la pubblica amministrazione.

La Cgil chiede la riapertura dello sportello per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e di accelerare il già previsto piano di assunzioni dell’Agenzia delle Entrate per rafforzare gli importanti compiti svolti dall’Amministrazione.

Al presidio hanno già dato la loro adesione: Soc. Operaia Cattolica Nostra Signora della Guardia, Fratellanza di Pontedecimo APS, P.A. Croce Verde di Pontedecimo, Filarmonica APS San Quirico, Fratellanza APS Bolzaneto, Anpi Bolzaneto sezione Monte Sella, PA Croce Verde Bolzaneto, La Cattolica Bolzaneto.