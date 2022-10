Correnti di aria umida stanno raggiungendo la Liguria grazie ad una vasta depressione centrata sull’ Atlantico e porteranno per oggi e nei prossimi giorni molta nuvolosità e alcune precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 21 ottobre 2022

Condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la Liguria. Non si esclude qualche rovescio in mattinata nell’area del Voltrese e sull’alta Val Polcevera, tempo asciutto altrove. Nel pomeriggio qualche ulteriore rovescio sarà possibile sull’Imperiese e nelle aree interne di Genovese e Tigullio con fenomeni più marginali lungo le coste sottostanti, ancora asciutto altrove.

Venti: Tendono a disporsi da sud-est fino a moderati nel pomeriggio e in serata.

Mari: Da mosso a localmente molto mosso.

Temperature: Minime stazionarie, massime in calo specie nelle aree interne

Costa: min 15/19°C, max 20/22°C

Interno: min 7/14°C, max 16/19°C (fondovalle/collina)

Sabato 22 ottobre 2022

Precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, saranno probabili sul settore centro-orientale, con maggiore insistenza nelle aree interne. Più asciutto il tempo altrove.

Venti: Moderati da sud-est con qualche rinforzo.

Mari: Molto mosso.

Temperature: In ulteriore calo specie nei valori massimi.

Tendenza per domenica 23 ottobre 2022

Cielo molto nuvoloso ovunque con rischio di rovesci sul settore centrale, asciutto altrove. Temperature stabili su valori miti.