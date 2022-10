Genova – Sono proseguite per tutta la notte, salvo una breve interruzione a causa della pioggia, le ricerche nella zona di Sant’Eusebio per ritrovare l’uomo di ottant’anni scomparso da ormai un giorno e mezzo.

A dare l’allarme e chiamare i soccorsi ci ha pensato la figlia, che non l’ha più visto rientrare in casa. Le ricerche si stanno concentrando soprattutto nella zona di via Mogadiscio e andranno avanti per tutta la mattinata.