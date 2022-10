Moneglia (Genova) – Un grave infortunio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri nella località Il Casale. Un uomo di cinquant’anni, mentre stava tagliando l’erba per strada con un decespugliatore, ha colpito inavvertitamente un oggetto contundente che è schizzato in area colpendolo in pieno sul volto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che prima hanno curato l’uomo sul posto, ma poi – vista la gravita delle ferite – lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.