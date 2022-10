Rapallo (Genova) – Dal Tigullio al Senegal per uno stage nel reparto pediatrico dell’ospedale di Ziguinchor e per aiutare le popolazioni bisognose di un paese con forti contrasti economico-sociali.

Parte oggi per il paese africano, dove resterà sino al 21 dicembre, Francesca Rivano, specializzanda in Pediatria di Rapallo e vincitrice di una borsa di studio dell’Ordine dei Medici di Pavia. La giovane specializzanda presterà servizio, affiancata da medici specializzati, nel reparto dell’ospedale per mettere a disposizione le proprie competenze in favore delle popolazioni locali e per formarsi nel contempo alla pratica medica che ha scelto per la sua specializzazione.

Insieme a Francesca Rivano partono oggi per il Senegal Anna Cervone e Paola Pagliara

Anna Cervone è originaria della provincia di Benevento, Paola Pagliara è di Maglie in provincia di Lecce.

Prima della partenza le dottoresse si sono impegnate – anche nei luoghi d’origine – a contattare alcune farmacie che hanno donato molti farmaci che verranno utilizzati durante le visite nei dispensari locali, presso la popolazione più bisognosa.

Tra le attività che vengono svolte periodicamente, infatti, ci sono le giornate di monitoraggio, prevenzione e cura nei villaggi del Kalounaye e “Una piroga sul delta”, un’ambulanza fluviale, che per dieci giorni (prevista per fine Novembre) – con la presenza anche della dottoressa di pronto soccorso Barbara Guglielmana – trasporterà farmaci e accompagnerà le tre dottoresse nei villaggi e piccole isole sul delta del fiume Casamance.

A Rapallo la Farmacia Internazionale e la Farmacia Tonolli hanno donato farmaci importanti per la cura dei bambini in Senegal e altre si apprestano a farlo.

Il progetto è operativo dal 2009 e il CPAS gestisce la permanenza presso l’ospedale di Ziguinchor di medici specializzandi in Pediatria inviati dal Policlinico San Matteo attraverso delle borse di studio erogate dall’ordine dei medici di Pavia, nel quadro di un protocollo di intesa tra Ospedale Regionale di Ziguinchor e Università di Pavia.

Dall’Ottobre 2009, tredici anni fa, oltre 100 medici, non solo pediatri, non solo specializzandi, che sono stati ospiti della casa di CPAS a Ziguinchor e che hanno passato due o tre mesi presso l’Ospedale Regionale di Ziguinchor, sotto la supervisione del primario Francois Nkhor Diouf.

Le tre dottoresse saranno inoltre accompagnate dal volontario esperto Angelo Zorzoli e dal chirurgo vascolare in pensione Mauro Salvini, che stanno coordinando i progetti sanitari sul campo a Ziguinchor.