Genova – Martedì, durante il turno serale, una volante del Commissariato Prè in transito lungo l’omonima via, ha notato due uomini intenti a spintonarsi, in particolare uno dei due intimava all’altro di restituirgli dei soldi.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente provvedendo a dividere e calmare le due parti, una delle quali teneva stretta in una mano una banconota da 50 euro. A questo punto la vittima ha spiegato agli agenti che mentre raggiungeva il suo scooter parcheggiato in via Gramsci è stato intercettato dal 40enne che notando all’interno del casco la banconota l’ha subito afferrata per poi darsi alla fuga nei vicoli.

L’uomo ha subito inseguito il ladro non perdendolo mai di vista ma quando ha tentato di rientrare in possesso del denaro questi ha iniziato a strattonarlo, dando vita così ad una colluttazione tra i due. Il 40enne è stato trasferito presso gli uffici della Questura, dove è stata notiziata l’Autorità Giudiziaria competente che ha disposto per stamattina il processo in direttissima.