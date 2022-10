La Spezia – Nel corso della scorsa notte diverse pattuglie della Polizia di Stato sono intervenute in località Chiappa, precisamente in via della Ghiara, dove alcuni residenti si lamentavano di un uomo che lanciava alcune bottiglie di vetro dalle finestre. Al loro arrivo, gli agenti sono stati aggrediti dall’uomo con spintoni e anche una testata, che avrebbe colpito sul volto un poliziotto.

Dopo esser riusciti ad immobilizzarlo ed essere entrati all’interno dell’appartamento, le forze dell’ordine hanno ritrovato una donna che si era chiusa in bagno con il volto tumefatto, denunciando di esser stata picchiata dal trentenne, un suo ex convivente. Una volta portato in Questura, l’aggressore ha procurato delle lesioni ad un altro agente.

Secondo le ricostruzioni, l’aggressione nei confronti dell’ex compagna sarebbe già iniziata per strada dove un passante, vedendo la scena, avrebbe cercato di fermare l’uomo, procurandosi però alcune lesioni sul volto. Il trentenne è adesso in stato di fermo e sarà giudicato domani dal Tribunale di La Spezia.