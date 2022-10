Genova – E’ arrivato all’ospedale Gaslini con un volo speciale dell’aeronautica militare il neonato di appena 7 giorni di vita che presenta un complesso quadro clinico ed aveva bisogno dell’intervento dei medici specializzati, giunto nel capoluogo ligure ieri pomeriggio con uno speciale volo “salvavita”.

Il piccolo, accompagnato dai genitori, ha volato all’interno di una speciale incubatrice “da viaggio” che ne ha preservato ossigenazione e corretta temperatura corporea.

Lo speciale macchinario è stato caricato su un volo dell’aeronautica militare disposto dalla Prefettura di Sassari.

Trasferito in ospedale, il piccolo è stato preso in cura dai medici che ora faranno tutto il necessario per salvargli la vita.

(Foto di Archivio)