Sanremo (Imperia) – Erano appena usciti dall’albergo nel quale risiedono per una breve vacanza in Liguria quando sono stati colpiti con il lancio di “proiettili” caricati con sostanze urticanti.

Brutta avventura, questo pomeriggio per due turisti francesi forze presi di mira per un tentato scippo.

I due, 58 e 5 anni, s trovavano in salita Grande Albergo quando sono stati aggrediti da alcuni giovani che li hanno bersagliati con quelli che sembrano fucili del il gioco del paint-ball, la guerra con proiettili caricati a vernice.

Al posto del liquido colorante, però, i turisti francesi sono stati colpiti con sostanze urticanti che li hanno subito messo ko.

Probabilmente grazie all’intervento di passanti preoccupati per le loro grida, i malviventi sono fuggiti senza mettere a segno il colpo ma l’episodio è ancora avvolto in una certa coltre di mistero.

Sul posto è inerventuta un’ambulanza ma i due non hanno voluto farsi accompagnare in ospedale per accertamenti.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.