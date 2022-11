Genova – Via Borzoli chiusa al traffico in entrambe le direzioni, questa mattina, a causa di un incidente stradale avvenuto all’altezza del civico 161.

A comunicarlo la polizia locale che sta intervenendo sul luogo insieme alle ambulanze del 118.

Al momento risultano due feriti e la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

notizia in aggiornamento