Genova – Grave incidente, poco dopo le 8 di questa mattina, in via Pra’, nell’omonimo quartiere del ponente genovese. Per cause ancora da accertare la moto condotta da un uomo di 40 anni ha perso il controllo e il conducente è caduto violentemente a terra.

Soccorso dal 118, il centauro è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino con il codice rosso, il più grave.

In corso i rilevamenti della polizia locale per accertare l’esatta dinamica e al momento non è chiaro se siano coinvolti altri veicoli.

Pesanti le ripercussioni per il traffico locale.