Genova – Dopo la prima vera pioggia autunnale arrivata nella giornata di ieri, non sono mancati alcuni problemi che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nel quartiere di San Martino, per esempio, è crollato un muro di contenimento, fortunatamente senza ferire nessuno. In centro a Chiavari, invece, un albero è caduto su sè stesso, richiedendo l’intervento dei pompieri che hanno messo in sicurezza la zona.

Una frana ha poi interessato l’entroterra: si è verificata nel comune di Sassello, lungo la provinciale 49, dove sono caduti alcuni massi sulla carreggiata che hanno portato allo stop della viabilità.