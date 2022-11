Molini di Triora (Imperia) – Un altro dei ragazzi coinvolti dall’esplosione avvenuta nell’appartamento si è risvegliato dal coma e respira in modo autonomo, senza l’ausilio delle macchine. Una nuova buona notizia per i cinque giovani coinvolti nella terribile esplosione avvenuta ad Halloween nell’abitazione del borgo montano dell’imperiese. Il bollettino medico dell’ospedale Villa Scassi, dove i ragazzi sono ricoverati nel reparto Grandi Ustionati, ha comunicato un nuovo miglioramento.

Asl3 comunica che nella giornata odierna un altro paziente è uscito dal coma farmacologico. Salgono quindi a tre le persone che al momento stanno respirando autonomamente. Gli altri due pazienti sono in condizioni stabili.

Permane al momento per tutti la prognosi riservata.