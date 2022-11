Imperia – Prima neve in Liguria e temperature in brusco calo rispetto ai valori quasi estivi dei giorni scorsi. A segnalare il “ritorno alla normalità” il centro meteo Limet Liguria sulla sua pagina Facebook.

La prima neve in Liguria è caduta a partire dai 1700/1800 metri s.l.m.

Qui siamo nei pressi dei rifugio Rifugio La Terza, sull’anticima del Saccarello, a 2050 metri, in provincia di Imperia.

Queste le previsioni Meteo per le prossime ore