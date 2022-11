Genova – Ancora una storica attività che chiude nel panorama commerciale genovese. Si tratta del negozio di abbigliamento Meri di via Monticelli, nel cuore di Marassi che chiuderà presto i battenti dopo ben 84 anni di attività.

La notizia si è diffusa rapidamente per il quartiere e non solo visto che il negozio è conosciuto ben al di là dei confini del quartiere e ha letteralmente vestito diverse generazioni.

La storia dell’attività è nota: la signora Meri, capostipite della famiglia, aveva un banco sul mercato di piazza Romagnosi nel 1928 e dieci anni dopo decide di aprire una piccola bottega di appena 40 mq nel cuore di Marassi, in via Monticelli.

Da allora la piccola attività ha fatto molta strada diventando un punto di riferimento del il quartiere e non solo.

Tra gli anni 70 e 80 l’attività cresce anche sotto il profilo degli “spazi” e oltre alle vetrine del 58 di via Monticelli, il negozio Meri acquista ed utilizza anche il 56 e il 60 raggiungendo i 600 mq di esposizione.

Da qualche tempo l’intero negozio è circondato da insegne che informano che la storica attività sta effettuando una svendita totale dei prodotti e poi è arrivato l’annuncio che tanti temevano: la chiusura definitiva.

I motivi non sono noti ma certamente la crisi economica e la trasformazione del quartiere potrebbero avere un ruolo nelle scelte della famiglia che per generazioni ha vestito i residenti della zona e non solo.

Un segnale negativo che si unisce a molti altri, nella zona come altrove in città, dove grandi e storiche aziende cedono il passo a un futuro sempre più incerto e fatto di prodotti globalizzati.