Genova – Saranno compiute verifiche strutturali in mattinata sul viadotto stradale che collega via Albareto, a Sestri Ponente, con l’aeroporto Cristoforo Colombo, chiuso ieri sera per non meglio precisati “problemi strutturali”. Parole che hanno fatto pensare ai genovesi al tragico crollo del ponte Morandi che uccise 43 persone nell’agosto del 2018.

Il provvedimento di chiusura è scattato in serata quando la polizia locale ha interrotto il transito sul viadotto deviando i mezzi in transito sulla via Superba che consente di raggiungere lo scalo genovese con qualche difficoltà in più.

Sarebbero quindi emersa la necessità di accertamenti tecnici sul viadotto che è stato chiuso precauzionalmente in attesa di verifiche, che richiederanno indicativamente 24 ore.