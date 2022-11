Rapallo (Genova) – Saranno celebrati questa mattina, alle 11,30, presso la chiesa di Sant’Anna, i funerali del piccolo Leonardo, 10 anni, deceduto ieri dopo una lunga lotta contro una malattia degenerativa.

Il bambino era ricoverato dal 30 agosto scorso all’ospedale Gaslini di Genova e le sue condizioni sono peggiorate per gli effetti della sindrome di Rett con cui era nato e che ha coraggiosamente combattuto per dieci anni.

I compagni di scuola dell’istituto comprensivo di Rapallo e tante famiglie lo hanno ricordato sulle pagine social per stringersi attorno alla famiglia in questo momento di dolore e per ricordare il coraggio e l’ottimismo con cui Leonardo ha affrontato una vita non certo facile, tra ricoveri in ospedale e sofferenza.