Genova – Strane creature galleggianti, gelatinose e di forma circolare stanno suscitando stupore ed anche un pò di allarme tra chi ancora frequenta il mare, magari nei giorni di bel tempo. Arpal ha ricevuto, nelle ultime settimane, diverse segnalazioni relative alla presenza in mare di questi piccoli organismi sferici, trasparenti o biancastri.

Il mistero è tutt’altro che inspiegabile visto che si tratta di plancton gelatinoso, nello specifico Radiolari marini, appartenenti al genere Collozoum, che, già dal mese di agosto, sta creando intense proliferazioni (detti “bloom”) in molte aree del Mar Ligure e del Tirreno settentrionale.

“Spesso – spiegano gli esperti di Arpal – le cellule dei Collozoum si organizzano in colonie di lunghezze variabili, da pochi millimetri fino anche a più di un metro. Sono organismi che si trovano, comunque, normalmente nei nostri mari, anche se quest’anno la loro presenza è particolarmente abbondante.

I radiolari marini sono stati individuati e fotografati anche dai biologi Arpal durante diversi campionamenti e da numerosi ricercatori frequentatori del mare.