Genova – Saranno celebrati questi pomeriggio, alle 14, presso la chiesa di San Pio X, nel quartiere di Albaro dove viveva, i funerali di Romana Conte, la donna di 51 anni travolta e uccisa da un Tir mentre percorreva Lungomare Canepa, a Sampierdarena.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita alla donna che viaggiava su un mezzo a due ruote.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrerebbero la donna che inizia un sorpasso del mezzo pesante per poi rallentare improvvisamente tornando sulla destra. Il camion l’avrebbe agganciata e trascinata sino a travolgerla senza lasciarle scampo.

Il conducente del mezzo pesante è indagato per omicidio stradale ma sono in corso verifiche anche sulle condizioni del manto stradale che potrebbe aver costretto la vittima ad una manovra improvvisa e non prevista.