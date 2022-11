Chiavari (Genova) – A seguito di una perquisizione domiciliare, un giovane è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo che le forze dell’ordine hanno trovato 400 grammi di marijuana e alcuni bilancini di precisione all’interno dell’abitazione nella quale vive.

Al momento dei controlli l’indagato non era presente in casa, ma al suo ritorno – alla vista degli agenti – si è dato alla fuga, salvo essere rintracciato poco dopo. Anche la madre si è chiusa nell’appartamento, per impedire agli agenti di Polizia di entrare e rendendo necessario l’intervento dei Vigli del fuoco. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero.