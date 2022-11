Savona – Una luce improvvisa che illumina il cielo ed un oggetto che attraversa lo spazio visivo lasciando una scia alle spalle. Ha suscitato forte curiosità ma anche qualche preoccupazione l’avvistamento avvenuto ieri sera, intorno alle 21,30, nel cielo del savonese.

Si trattava di un bolide, una sorta di meteora che riesce ad avvicinarsi all’atmosfera terrestre ed attraversandola si incendia consumandosi lentamente. Una sorta di “stella cadente” ma di dimensioni più grandi ed in grado di generare una luce molto forte e prolungata.

Molte le chiamate ai centralini di emergenza e c’è chi si è spaventato temendo il lancio di un ordigno. Fortunatamente si tratta invece di un fenomeno del tutto naturale che si ripete abbastanza di frequente in zone diverse del pianeta.

Il fenomeno è stato seguito e registrato da diversi appassionati e non risultano frammenti giunti a terra come invece talvolta succede.

nella foto le cosiddette “stelle cadenti”