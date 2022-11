Genova – Ancora pedoni travolti da auto mentre attraversano la strada. Questa volta è successo nel quartiere di Staglieno dove una madre che spingeva un passeggino con il figlioletto è stata travolta mentre attraversava la strada in via Bobbio.

Tra le grida dei passanti è stata chiamata l’ambulanza del 118 e madre e figlio sono stati soccorsi.

La madre è stata trasferita all’ospedale San Martino mentre il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gaslini.

Per loro il codice giallo di media gravità ma saranno le visite mediche a stabilire la gravità della situazione.

Intanto divampano ancora una volta le polemiche e le richieste di aumentare la visibilità degli attraversamenti stradali, troppo spesso semi cancellati o troppo bui.