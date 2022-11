Imperia – Non solo a Genova gli studenti sono scesi in piazza questa mattina per protestare contro il Governo Meloni. Anche ad Imperia, infatti, i giovani delle scuole superiori si sono dati appuntamento in piazza Calvi per poi proseguire il corteo fino a Piazza della Vittoria.

Tra i temi più importanti ci sono i diritti e la democrazia scolastica, oltre che la denuncia per un sistema di trasporto malfunzionante per coloro che arrivano da fuori comune.