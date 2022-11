Genova – Un sit-in di protesta davanti all’ingresso del posteggio realizzato nel parco storico dell’Acquasola e un esposto alla Magistratura per chiedere se siano state rispettate tutte le normative che tutelano i Parchi Storici e monumentali d’Italia.

Ad organizzarlo questa mattina gli ambientalisti del Circolo Nuova Ecologia e un gruppo di Cittadini che ha presentato un esposto per chiedere che sia un giudice a valutare se i provvedimenti presi dal Comune sono o meno “legali” alla luce della normative previste dallo Stato.

In particolare ci si chiede se siano state rispettate le norme che prevedono che i Parchi non possano essere trasformati in posteggi e che, per avere eventuali deroghe o autorizzazioni debbano essere informate le autorità della Sovrintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici che, invece, risultano all’oscuro del provvedimento.