Sanremo (Imperia) – Intorno alle 9 di questa mattina in via Nino Bixio una macchina guidata da una ragazza si è schiantata contro un palo a bordo strada.

Secondo le ricostruzioni, la giovane avrebbe sbandato per evitare un ciclista che stava pedalando in direzione dell’ex stazione, perdendo quindi il controllo del mezzo in cui viaggiava. Sul posto, oltre alla polizia locale, è giunta anche l’ambulanza, la quale ha soccorso le due persone rimaste ferite, trasportandole al pronto soccorso.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire definitivamente la dinamica.