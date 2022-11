Genova – Ancora una buona notizia per i ragazzi ustionati nell’esplosione avvenuta in un appartamento di Molini di Triora, nell’entroterra imperiese, nella notte del 31 ottobre scorso.

In relazione alle condizioni cliniche dei quattro ragazzi ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi, Asl 3 comunica quanto segue.

Nel primo pomeriggio uno dei quattro pazienti è stato dimesso.

I medici ricordano che permane in terapia intensiva un paziente, mentre gli altri due si trovano in terapia sub-intensiva.

Tutti respirano autonomamente e le ustioni sono in costante miglioramento.

La prognosi comunque rimane riservata.