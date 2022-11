Arma di Taggia (Imperia) – Era morto in casa da almeno 10 giorni il 50enne trovato ormai cadavere nella sua abitazione nel complesso delle Torri di Colombo. A trovarlo i vigili del fuoco allertati dai vicini di casa che hanno sentito il suo cane abbaiare con insistenza per tutta la notte.

I pompieri sono entrati nell’abitazione facendo il macabro ritrovamento. L’uomo era riverso a terra e il cane deve averlo vegliato per giorni e giorni prima di dare l’allarme.

O forse, ed è quello che stabilirà l’autopsia, il cane ha cercato di chiamare soccorsi già mentre l’uomo era morente.