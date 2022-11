Genova – Un nuovo presidio di protesta, questa volta davanti a Palazzo Tursi, sede del Comune, contro il posteggio realizzato all’interno del Parco storico dell’Acquasola in barba alle normative che lo vietano e senza il coinvolgimento della Sovrintendenza al Patrimonio paesaggistico e culturale che resta in silenzio nonostante le ripetute segnalazioni da parte degli ambientalisti.

Ad organizzare la nuova protesta le associazioni ambientaliste e i comitati dei Cittadini contrari alla decisione del Comune di Genova di autorizzare il posteggio delle auto “sfrattate” dai lavori a Palazzo di Giustizia.

L’appuntamento è fissato per le 13,50 davanti a Palazzo Tursi, in via Garibaldi e si chiederà il rispetto delle normative che vietano qualunque uso – seppure temporaneo – dei Parchi Storici per posteggi o attività che ne possano compromettere l’integrità.

Nei giorni scorsi è stato presentato anche un esposto alla Magistratura contro la decisione e la protesta ha riguardato anche il mancato rispetto della destinazione a “posteggio per scooter e motocicli” di un’altra parte dell’area.