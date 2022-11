Genova – Torna in piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso, la pista di pattinaggio “invernale” che resterà per le festività natalizie.

L’inaugurazione della pista si terrà il 2 dicembre con una festa e con la possibilità di provare gratuitamente l’impianto per i bambini sino a 10 anni.

L’impianto viene allestito in accordo con il Municipio Bassa Valbisagno e prevede l’uso al mattino, da parte degli studenti delle scuole elementari e medie del territorio del Municipo e che ne faranno richiesta.