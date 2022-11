Genova – Partiranno il prossimo 5 dicembre i lavori di ripristino definitivo dell’asfalto in via dei Mille, nel quartiere di Sturla e riguarderanno anche via del Tritone, via Tabarca e piazza Sturla.

Ad annunciarlo il Comune di Genova. I lavori verranno eseguiti di giorno, tranne in due attraversamenti: via dei Mille incrocio via Era e via Caprera all’angolo di via Orsini. In questo caso, temperature permettendo, è stato chiesto di lavorare di notte, per evitare ripercussioni sul traffico.

Riguardo allo stato di degrado dell’asfalto il Comune ha voluto ricordare che “la maggior parte dei danni nel 90% dei casi è da imputare ai posizionatori della fibra ottica, che in alcuni casi sono stati sanzionati dal Comune e comunque sempre monitorati dagli uffici, tanto che, mentre la norma nazionale consentiva alle ditte di riasfaltare solo una parte della trincea, circa 15, 20 cm, il comune di Genova è riuscito negli anni passati a modificare i termini, obbligando i ripristini di almeno un metro e mezzo, che non è l’ideale, ma è un piccolo passo in avanti.