Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni delle due persone coinvolte ieri sera in un tamponamento tra auto in corso Montegrappa, nel quartiere di Castelletto.

Le vetture procedevano in direzione centro quando, per cause ancora da accertare, una delle due ha frenato bruscamente e la seconda non ha fatto a tempo ad arrestare la corsa ed ha tamponato la vettura che la precedeva.

Nell’impatto i due automobilisti hanno riportato lesioni al collo e alla testa e sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti con il codice rosso, il più grave.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte della polizia locale.