Sono previsti disagi anche in Liguria per lo csiopero generale nazionale dei dipendenti del settore Sanità e Salite delle aziende pubbliche e private indetto per domani, venerdì 2 dicembre 2022, da varie sigle sindacali e per tutta la giornata

Le associzioni sindacali ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, CONFEDERAZIONE CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT e USI fondata nel 1912, al quale hanno aderito tra le altre USB PI, CUB-SANITÀ, ORSA, hanno proclamato lo sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di lavoro del 2 dicembre 2022 (dalle ore 00.01 alle ore 23.59, compreso primo turno montante per i turnisti).

Le Asl della Liguria assicureranno, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare, verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.