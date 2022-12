Genova – Una moffetta albina che si aggira, smarrita, per la zona di viale Gambaro, ad Albaro e i padroni che lanciano un appello per ritrovarla.

Non è un animale che passa facilmente inosservato quello che è stato smarrito qualche giorno fa in viale Gambaro: si tratta di una moffetta, un parente della puzzola, completamente bianca e con gli occhi rosso.

L’animale risponde al nome di Astrid, ha circa 6 mesi ed è schiva ed ha paura dei cani e, purtroppo in questo caso, anche degli estranei.

Chi dovesse avvistarla può contattare i padroni al 324 5658 959 (Rossella) possibilmente restando in contatto visivo per poter indicare precisamente il punto dove si trova.