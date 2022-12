Genova – Sono proseguite tutta la notte le operazioni di bonifica dell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 21, in una costruzione adibita a Taverna in via dei Carpi, a Molassana.

I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti della zona che hanno notato le fiamme alzarsi dalla struttura e hanno subito delimitato le fiamme per evitare che si propagassero al bosco circostante.

Con grossa difficoltà per la strada troppo stretta per far passare grossi mezzi anti incendio, i pompieri hanno steso lunghi tubi e manicotti per portare l’acqua in pressione sul posto dell’incendio.

Fortunatamente non ci sono feriti ma l’edificio è andato completamente distrutto.

Le operazioni di bonifica sono proseguite nella notte e si indaga per accertare le cause del rogo.

Al momento non si esclude l’opera di un piromane.