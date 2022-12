Celle Ligure (Savona) – Una serie di furti si è verificata negli ultimi giorni all’interno di diversi appartamenti tra i Piani e alcune zone più centrali, come via Colla e via Boschi. Questi fatti hanno creato molta agitazione tra gli abitanti della zona, i quali hanno organizzato una raccolta firme per chiedere il sostegno del sindaco, oltre che del questore e del prefetto.

Nel frattempo, mentre verranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine, sono al vaglio degli inquirenti alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone limitrofe ai furti.