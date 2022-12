Prosegue la fase temporanea di alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale e la Liguria risulta protetta, ancora per oggi, dal passaggio di perturbazioni ma già dalla pomeriggio di giovedì è atteso un peggioramento che culminerà venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 7 dicembre 2022

Al mattino cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, Qualche addensamento nuvoloso più consistente sarà relegato tra la Valle Scrivia e la Val Bormida:

Al pomeriggio nessuna variazione significativa, mentre in serata ci aspettiamo un aumento della nuvolosità sul Tigullio e Spezzino, dove non escludiamo anche qualche breve scroscio di pioggia.

Venti moderati o tesi da nord tra Savonese e Genovese. Altrove ventilazione più debole.

Mare poco mosso

Temperature: stazionarie

Costa: min +6/10°C, max +14/18°C

Interno: min -1/+4°C, max +7/+11°C (fondovalle/collina)

Giovedì 8 dicembre 2022

Al mattino già possibili precipitazioni deboli a Levante alternate a temporanee schiarite. Sul centro-ponente invece al mattino cielo parzialmente nuvoloso, con nuvolosità in generale aumento dal pomeriggio con rovesci che interesseranno gran parte della regione.

Venti moderati o tesi da nord tra Savona e Genova, da SE sul Levante, deboli su Imperiese.

Mare poco mosso ma moto ondoso in aumento dalla sera.

Temperature in calo soprattutto nei valori massimi.

Tendenza per venerdì 9 dicembre 2022

Rovesci a tratti intensi su tutte le zone, in particolar modo sul centro-levante.

Quota neve inizialmente sui 500-600m sul lato padano del Savonese in rialzo col passare delle ore.

Altrove quota neve più alta