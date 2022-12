Genova – Domani, Venerdì 9 dicembre alle ore 15:30 presso il Teatro della Villa della Duchessa di Galliera a Genova si inaugura la mostra “Genova e il Natale con gli occhi di Dickens”. L’evento, di portata nazionale e internazionale vede tra i patrocinatori della mostra il Charles Dickens Museum di Londra, grazie al supporto fondamentale della Filiale italiana della Dickens Fellowship.

All’inaugurazione sarà presente il Corteo Storico di Voltri in abiti ottocenteschi.

L’esposizione, curata da Matteo Frulio e Marco Cazzulo, organizzata dagli Amici della Villa Duchessa e da APS Sistema Paesaggio, è allestita nel Teatro Storico di Villa Duchessa di Galliera e vuole ripercorrere le vicende di Charles Dickens a Genova, con una serie di dipinti, prime edizioni, incisioni e documenti, prestate da collezioni pubbliche e private, che restituiscono al visitatore uno sguardo sulla Genova che l’autore inglese vide effettivamente con i suoi occhi.

Si tratta di un’esposizione temporanea dedicata a Charles Dickens e al suo soggiorno

genovese (1844-1845) durante il quale scrisse uno dei suoi racconti di Natale, The Chimes,

(Le Campane) e dove lesse per i suoi amici il famoso A Christmas Carol (Racconto di Natale).

Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra Charles Dickens e Mazzini durante

l’esilio di quest’ultimo nella capitale londinese. Il pannello della mostra, a cura di Marzia

Dati Presidente della Filiale carrarese, è dedicato proprio al rapporto tra queste due

straordinarie personalità e al supporto di Dickens alla scuola per emigrati italiani fondata

da Mazzini a Londra, e ancora, la critica sociale e le frequentazioni genovesi di Dickens con

l’aristocrazia genovese.

Le opere esposte

Le vedute originali di Luigi Garibbo e di Domenico Cambiaso, provenienti dal DOCSAI e

coeve alla visita dell’autore inglese, sono esposte accanto alle incisioni dei libri, ai ritratti dei suoi “amici genovesi” e ad alcuni oggetti e lettere che raccontano della sua vita quotidiana nella Superba. Proprio il Natale sarà al centro dell’esposizione con la prima edizione di “The Chimes”, le lettere con pittoresche descrizioni della città e documenti, posti accanto ad alcune statue sei-settecentesche del Presepe storico della Duchessa di Galliera,

provenienti dal Santuario di N.S. delle Grazie di Voltri, recentemente restaurate.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Genova, del Consolato Onorario Britannico di

Genova. Si segnala inoltre l’importante collaborazione con Palazzo Ducale e con il Centro

di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova, la Biblioteca Berio (che

custodisce alcune lettere autografe di Charles Dickens) e la Biblioteca di Storia Patria di

Genova.

Negli ultimi tre giorni di apertura sarà eccezionalmente visitabile la Sala delle Conchiglie, una delle sale più ammirate e originali del patrimonio storico e architettonico ligure, la cui decorazione è stata realizzata nel XVIII secolo con maioliche, coralli e pietre.

Informazioni:

Durata della mostra 9 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023

Aperture:

9, 10, 11, 17, 18, 26 e 27 Dicembre nei turni delle 14,00 – 15,00 – 16,00 – 17,00

6, 7, 8 Gennaio 2023 con visita eccezionale alla Sala delle Conchiglie

Info: 3279235389, dalle 14,00 alle 18,00 anche con messaggio su Whatsapp

Prenotazioni su www.happyticket.it

Per gruppi e scuole: info@villaduchessadigalliera.it