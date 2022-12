Genova – Comincia lunedì 12 dicembre in piazza Di Negro dal mercato ambulante mattutino il lungo calendario del camioncino green che interesserà quattro Municipi: Centro Est, Centro Ovest, Medio Ponente e Val Polcevera.

Una campagna di informazione capillare e mirata a sensibilizzare i cittadini per realizzare una più attenta raccolta differenziata, soprattutto del rifiuto organico domestico.

Per questo motivo nei diversi quartieri di questi Municipi e presso i diversi punti individuati ci sarà la distribuzione di materiale informativo sulla raccolta differenziata del rifiuto organico domestico dove i cittadini potranno ritirare il cestino forato per la raccolta differenziata, una prima fornitura di sacchetti compostabili e depliant sul conferimento corretto di tutte le frazioni differenziabili.

L’eco-postazione sarà itinerante in diverse date a Castelletto, Lagaccio, Oregina, Cornigliano, Borzoli, Coronata, Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo, Certosa, Morego, Teglia, San Quirico, Sampierdarena e San Teodoro dal lunedì al sabato fino al 31 gennaio (escluso il 24-25-26- 31 dicembre e 1-6 gennaio) privilegiando i punti di maggior passaggio e di socialità delle diverse zone cittadine come i mercati rionali, le zone antistanti i supermercati, le farmacie o i giardini pubblici.