Genova – Raffica di interventi, nella notte, per i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di piccoli incendi che hanno distrutto e danneggiato cassonetti della spazzatura in diverse zone della città.

Incendi nella zona di piazza Caricamento nel centro storico, in via Arrivabene a Sestri Ponente e in diverse altre zone della città.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme ed avviato le prime indagini per accertare le cause del rogo e l’eventuale presenza di un piromane in azione.